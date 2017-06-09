İşçi Partisi milletvekili Thornberry: Koalisyon olmayacak

İngiliz gazetelerinde May’in seçim yenilgisi— 9 Haziran 2017
İngiliz gazeteleri erken baskılarında sandık çıkış anket sonuçlarını baz alarak Theresa May’in seçim kumarında kaybettiği başlıklarını kullandı.
İşçi Partisi milletvekili ve Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry, BBC’ye yaptığı açıklamada koalisyon kurmayacaklarını ve müzakerelere gitmeyeceklerini söyledi.
Emily Thornberry, ya Muhafazakarların ya da İşçi Partisi’nin azınlık hükümeti kurarak ülkeyi yöneteceğini vurguladı.
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