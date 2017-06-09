Muhafazakârların sandalye sayısı düştü— 9 Haziran 2017
Sandık çıkış anketlerine göre Muhafazakâr Parti’nin koltuk sayısı 17 azalarak 314’e geriledi.
Sandık çıkış anketlerine göre Muhafazakâr Parti’nin koltuk sayısı 17 azalarak 314’e geriledi.
İşçi Partisi koltuk sayısını 34 artırarak 266’ya ulaştı.
Liberal Demokratlar’ın koltuk sayısı altı artışla 14 olurken İskoç Ulusal Partisi ise 22 sandalye kaybederek 34’e geriledi.
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