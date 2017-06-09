Newcastle’da bıçaklı saldırgan

Bıçaklı bir şahsın İngiltere‘nin Newcastle kentinde bir iş bulma bürosunda çalışanları rehin aldığı bildiriliyor.

CADDEDEKİ METRO İSTASYONU KAPATILDI

İngiltere Newcastle’de bir iş merkezinde elinde bıçak olduğu belirtilen saldırgan birden fazla kişiyi rehin aldı. İngiliz polisinden yapılan açıklamada olayın devam ettiği ve yaşananlar üzerine Clifford Caddesindeki metro istasyonunun kapatıldığı duyuruldu.

BİNADAKİ PERSONELİ REHİN ALDI

Yetkililer, bıçaklı saldırganın binaya girdiğini ve birkaç personeli rehin aldığını, binadan dışarı çıkmalarına izin vermediğini açıkladı. İş merkezindeki personelden bir kısmı yaşananlardan kaçarak kurtuldu. Şu ana kadar olayda ölen ya da yaralanan yok.(HABERLER.COM)