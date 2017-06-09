Newcastle’da bıçaklı saldırgan— 9 Haziran 2017
Bıçaklı bir şahsın İngiltere’nin Newcastle kentinde bir iş bulma bürosunda çalışanları rehin aldığı bildiriliyor.
Bıçaklı bir şahsın İngiltere‘nin Newcastle kentinde bir iş bulma bürosunda çalışanları rehin aldığı bildiriliyor.
CADDEDEKİ METRO İSTASYONU KAPATILDI
İngiltere Newcastle’de bir iş merkezinde elinde bıçak olduğu belirtilen saldırgan birden fazla kişiyi rehin aldı. İngiliz polisinden yapılan açıklamada olayın devam ettiği ve yaşananlar üzerine Clifford Caddesindeki metro istasyonunun kapatıldığı duyuruldu.
BİNADAKİ PERSONELİ REHİN ALDI
Yetkililer, bıçaklı saldırganın binaya girdiğini ve birkaç personeli rehin aldığını, binadan dışarı çıkmalarına izin vermediğini açıkladı. İş merkezindeki personelden bir kısmı yaşananlardan kaçarak kurtuldu. Şu ana kadar olayda ölen ya da yaralanan yok.(HABERLER.COM)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak