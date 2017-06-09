Oy vermeye teşvik için ‘Bakire Seçmenler’ Hareketi— 9 Haziran 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da parlamento binasının önü, bugün “ilk kez oy verecek” seçmenleri teşvik için ilginç bir eyleme sahne oldu.
İngiltere‘nin başkenti Londra‘da parlamento binasının önü, bugün “ilk kez oy verecek” seçmenleri teşvik için ilginç bir eyleme sahne oldu.
İngiltere parlamentosu önünde, dünkü erken seçimde ilk defa oy kullanacak olan seçmenler için Virgin Voters (Bakire Seçmenler) adlı bir destek grubu oluşturularak, vatandaşlar sandığa gitmeye teşvik edildi.
Westminster’da parlamento binası önünde “İlk defa deneyenler”, “Bugün oyunuzu verdiniz mi?”, “Siyaset yapın, yoksa siyaset sizi yapar”, “Seçimleri ereksiyon gibi severiz”, “Güç sende! Oy ver” gibi ilginç ve esprili pankartlar açan göstericiler, ayrıca megafonla basın açıklaması da yaptı. (HABERLER.COM)
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