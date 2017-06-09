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Özgürgün: Cenevre’den sonrası yok

— 9 Haziran 2017

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk tarafının eşit, adil ve kalıcı bir anlaşma istediğini, Cenevre Zirvesi’nin ise son durak olduğunu söylediCenevre’deki Zirve’den olumlu sonuç çıkması halinde ise eşit,kalıcı ve adil bir anlaşmaya evet diyeceklerini kaydeden Özgürgün, anlaşma olmaması durumunda ise yollarına Anavatan Türkiye ile birlikte devam edeceklerini belirtti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesi dağıtım töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda değerlendirmede bulundu.

Özgürgün, “Önümüzdeki dönemde Cenevre’de yeniden bir toplantı düzenleniyor biz ona katılacağız.Ama Rum tarafının, Yunanistan’ın gerek ENOSİS hayalleri gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki emelleri maalesef bitmemiştir” dedi.

Söz konusu emeller ve Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini ifade eden Özgürgün, “Bizim istediğimiz eşit, adil ve kalıcı bir anlaşmadır, Cenevre ise son duraktır, eğer bir anlaşma olmayacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ve insanı yoluna net bir şekilde devam etmelidir, Cenevre’den sonrasının olmadığı düşüncesindeyiz” dedi.
Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki mücadelesinin bitmediğini, söz konusu mücadelenin 1571 yılında başladığını ve devam ettiğini ifade eden Başbakan Özgürgün, söz konusu mücadelenin gençlerin topraklarına ve devletine sahip çıkmasıyla daha da güçleneceğini vurguladı.

Kıbrıs konusunda gelinen son aşamada, Cenevre’deki toplantıdan olumlu bir sonuç çıkması halinde eşit kalıcı ve adil bir anlaşmaya evet diyeceklerini kaydeden Özgürgün, anlaşma olmaması durumunda ise yollarına Anavatan Türkiye ile birlikte devam edeceklerini kaydetti. (KIBRIS)

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