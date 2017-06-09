Rekor sayıda kadın milletvekili

İngiltere’deki erken genel seçimin dikkat çekici bir diğer yanı da seçilen kadın milletvekili sayısındaki artış oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre 196 kadın aday, 650 sandalyeli parlamentoya girmeyi garantiledi.

Böylece 2015 genel seçiminde ulaşılan 191 kadın milletvekili sayısının da üstüne çıkılmış oldu.

İngiltere’de Avam Kamarası’na giren ilk kadın Constance Markievicz olmuştu. Markievicz, 1918’de kadınların aday olabilmesini sağlayan yasa değişikliği ile seçilmişti.