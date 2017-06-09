Rekor sayıda kadın milletvekili

Newcastle’da bıçaklı saldırgan— 9 Haziran 2017
Bıçaklı bir şahsın İngiltere’nin Newcastle kentinde bir iş bulma bürosunda çalışanları rehin aldığı bildiriliyor.
İngiltere’deki erken genel seçimin dikkat çekici bir diğer yanı da seçilen kadın milletvekili sayısındaki artış oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre 196 kadın aday, 650 sandalyeli parlamentoya girmeyi garantiledi.
Böylece 2015 genel seçiminde ulaşılan 191 kadın milletvekili sayısının da üstüne çıkılmış oldu.
İngiltere’de Avam Kamarası’na giren ilk kadın Constance Markievicz olmuştu. Markievicz, 1918’de kadınların aday olabilmesini sağlayan yasa değişikliği ile seçilmişti.
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