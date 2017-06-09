Son oylar sayılıyor: Muhafazakarlar çoğunluğu sağlayamadı

Newcastle’da bıçaklı saldırgan— 9 Haziran 2017
Bıçaklı bir şahsın İngiltere’nin Newcastle kentinde bir iş bulma bürosunda çalışanları rehin aldığı bildiriliyor.
İngiltere’de sandıklar açılmaya devam ederken 650 bölgeden yalnızca 4’ünü kimin kazandığı belli olmadı.
Kesin olmayan sonuçlara göre oy oranları ve milletvekili sayıları şöyle:
Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi’nden siyasetçiler, oylar sayılmaya başlandıktan sonra Muhafazakar Parti ile pazarlıklara açık olduklarını söylemişti.
650 sandalyeli Avam Kamarası’nda çoğunluğu sağlamak için 326 vekil gerekiyor. İki partinin vekil sayısı bu sonuçlara göre 325’te kalıyor. (BBCTÜRKÇE)
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