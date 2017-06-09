TTFF’den İstanbul’da ziyaretler - Londra GazeteLondra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
9 Haziran 2017 - TWPA’da yeni başkan ve yönetim kurulu seçildi
9 Haziran 2017 - Kuzey Kıbrıs Turizm ofisine 250bin Sterlin destek
8 Haziran 2017 - Sandık çıkış anketlerine göre Muhafazakâr Parti’nin olası sandalye sayısı 314
8 Haziran 2017 - “ÇAP’tan İngiltere’deki terör saldırılarına kınama”
8 Haziran 2017 - Herkes 23 saatte 13 ülke gezen çılgın Türk’ü konuşuyor!
Home / Spor / TTFF’den İstanbul’da ziyaretler

TTFF’den İstanbul’da ziyaretler

— 9 Haziran 2017

Ali Perçin ve Murat Kaya, Adil Gevrek’e plaket verdi.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Hakem Sekreteri Ali Perçin, İstanbul’da ziyaretlerde bulundu.

Ali Perçin, Londra’da faaliyet gösterem Kaya Properties Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Murat Kaya ile birlikte bu sezon Türkiye Süper Ligi’ne yükselen Yeni Malatyaspor’un Başkanı Adil Gevrek’i ziyaret etti. Perçin, Adil Gevrek’i kutlayarak TTFF adına bir plaket verdi ve Süper Lig’de başarılar diledi.

Ali Perçin ve Murat Kaya, daha sonra da Türkiye’nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’la biraraya gelerek Bingöl Et Restauran’taki bir iftar yemeğine katıldı. Yemeğe AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı F.Ahmet Balin de katıldı. Ali Perçin, Bakan Sayan’a, TTFF olarak faaliyetlerini anlattı.

Ali Perçin ve Murat Kaya, Fatma Betül Sayan ve F.Ahmet Balin’le.

 

 

Haber Okunma Sayısı: 159
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

08 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 849

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close