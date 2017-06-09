TTFF’den İstanbul’da ziyaretler

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Hakem Sekreteri Ali Perçin, İstanbul’da ziyaretlerde bulundu.

Ali Perçin, Londra’da faaliyet gösterem Kaya Properties Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Murat Kaya ile birlikte bu sezon Türkiye Süper Ligi’ne yükselen Yeni Malatyaspor’un Başkanı Adil Gevrek’i ziyaret etti. Perçin, Adil Gevrek’i kutlayarak TTFF adına bir plaket verdi ve Süper Lig’de başarılar diledi.

Ali Perçin ve Murat Kaya, daha sonra da Türkiye’nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’la biraraya gelerek Bingöl Et Restauran’taki bir iftar yemeğine katıldı. Yemeğe AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı F.Ahmet Balin de katıldı. Ali Perçin, Bakan Sayan’a, TTFF olarak faaliyetlerini anlattı.