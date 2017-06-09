TWPA’da yeni başkan ve yönetim kurulu seçildi

Haber & Fotoğraflar: Özer Öcal

Türk Kadınları Yardımlaşma Derneği (TWPA) seçimleri bu sabah derneğin Turnpike Lane’de bulunan merkezinde yapıldı. Çoğunluk sayıda üye ve yöneticinin hazır bulunduğu kurul toplantısında yeni başkan ve yönetim seçimi gerçekleşirken, 2 dönemdir vakfın başkanlığını yapa Sinem Arıca, toplantıda bulunan üyelere teşekkürlerini ve minnetlerini sundu.

Program geçtiğimiz hafta Londra’da gerçekleşen terör saldırısına istinaden saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. “Terörün her türlüsünü lanetliyoruz.” diyen Sinem Arıca, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında yönetimde olduğu süre boyunca gerçekleştirilmiş faaliyet raporunu okudu. Geniş içerikli faaliyet raporunda Arıca, büyük başarılara imza atmış TWPA’nın eğitim, kültür-sanat, vakıf işleri, seminerler ve daha birçok önemli etkinliğin altını çizerek dolu dolu geçen ve büyük başarılarla dolu 2 dönemlik yönetiminin sürecini özetledi.

“Gururla sizlere söylüyorum ki seçimlerde bana oy veren kisilerin guvenine layık olup göreve geldiğimin 10. ayında söz verdiğim gibi bina borcumuzu ödeyip binamızı güvence altına aldık. Dernek binamız tüzüğümüz ve koçan üzerine koydurduğumuz kısıtlamalar ile güvence altına alınmıştır.”

Tüm katılanların oy vermesinin ardından, oylar sayıldı ve yeni başkan seçildi. Seçimlerin ardından yapılan duyuruda TWPA’nın yeni başkanının Ayşe Doğan olduğu açıklandı. Ayşe Doğan’a görevinde yönetim kurulu haricinde yardımcı olacak kişiler ise şu şekilde belirlendi;

As Başkan Aysun Yılmaz, Yardımcı Sekreter Zafer Fuad, Veznedar Hülya Değirmencioğlu.

Seçim ve oy kullanma işlemleri bugün saat 11:00’de ve yaklaşık 2 saat sürerken, Sinem Arıca’nın veda konuşmasını yaptığı sırada tüm salonda duygusal anlar yaşandı.

Londra Gazete olarak TWPA’nın yeni döneminde yeni yönetime başarılar dileriz.