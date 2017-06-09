Ufukta koalisyon gözüküyor

İngiliz gazetelerinde May’in seçim yenilgisi— 9 Haziran 2017
İngiliz gazeteleri erken baskılarında sandık çıkış anket sonuçlarını baz alarak Theresa May’in seçim kumarında kaybettiği başlıklarını kullandı.
İngiltere’de erken genel seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Sandık çıkış anketlerine göre 17 sandalye kaybeden Muhafazakar Parti ilk sırada görünmesine rağmen, yeni döneme yeni bir değişiklik olmadığı takdirde koalsiyon hükümeti kurmak zorunda kalacak.
Gece 00.20 itibariyle özellikle Kuzey İngiltere bölgelerinde İşçi Partisi sandıklardan ilk sırada çıktı. Kesinleşen rakamlara göre şu ana dek İşçi Partisi 6, Muhafazakar Parti ise 1 milletvekili çıkardı.
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