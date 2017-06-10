Canan Sağar yeni albümüyle Kalbim’ize dokunuyor

İLK solo albümü ‘13’ ile 2014 yılında dinleyiciye “Merhaba” diyen Canan Sağar, yeni albümü Kalbim ile kalplerimize dokunuyor.

Sağar’ın iki yıl aradan sonra çıkan ikinci solo albümü ‘Kalbim’ Fono Müzik etiketiyle raflarda yerini aldı. İlk albümünde olduğu gibi toplumsal sorunlardan, insana dair birçok tema bu albümde de yer aldı.

Albüme adını veren ‘Kalbim’ şarkısının söz ve müziği başarılı sanatçının kendisine ait. Bu şarkı, insanın içindeki yalnızlığı ve yaşanılan her şeyden sonra eni sonu bir yalnızlığın beklediğini vurguluyor. Her ne kadar hayatın gerçekleri çoğu zaman acı olsa da onları göz ardı etmeden yaşamak gerektiğini hissettiriyor.

Toplamında 8 şarkıdan oluşan bu albümde beş şarkının müzikleri ve altı şarkının sözleri sanatçının kendisine ait. Diğer söz ve müziklerde Alp Murat Alper, Cemil Gülüm, Genco Özkan ve Dostali Yaşar’ın imzaları var. Albümdeki şarkıların çoğunun düzenlemesi Tamer Süerdem ve İlker Yurtcan yaptı, ‘Yan Koca Dünya’nın düzenlemesi Okay Barış, ‘Kayıp’ın düzenlemesi Nihad Jemsher ve ‘Yavrucak’ın düzenlemesi Ali Bayar’a ait.

Usta müzik emekçilerinin yer aldığı albümde çocuklara seslenen iki şarkı var: ‘Taş Atma Çocuk’ ve ‘Yavrucak’. Bu şarkıların ana teması çocukların korkusuz ve özgür yaşadığı bir dünya özlemi. Çocuklara hitap eden şarkıların yanı sıra son yıllarda yaşanılan olaylarda yitirdiğimiz insanlarımız için de şarkılar yer almakta; ‘Bir Başka Haziran’ Gezi’ye ve ‘Oyuncaklarım’ ise Suruç’a dokunmakta.

Canan Sağar bu albümde de birçok duyguya farklı melodiler ile yer veriyor, “dost yarası” ile kanayanlara, “yan koca dünya” ile dünyanın derdinden usananlara, “kayıp” ile kendini arayanlara ve “kalbim” ile en sonunda bekleyen yalnızlık duygusunun izleriyle dinleyiciye sesleniyor.