Canan Sağar yeni albümüyle Kalbim’ize dokunuyor - Londra GazeteLondra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
10 Haziran 2017 - Londra büyük Kıbrıs Türk Festivali’ne hazırlanıyor
10 Haziran 2017 - Limasollular UK’den geleneksel iftar
10 Haziran 2017 - Britanya Alevi Federasyonu terörü kınadı
9 Haziran 2017 - TWPA’da yeni başkan ve yönetim kurulu seçildi
9 Haziran 2017 - Kuzey Kıbrıs Turizm ofisine 250bin Sterlin destek
Home / Kültür Sanat / Canan Sağar yeni albümüyle Kalbim’ize dokunuyor

Canan Sağar yeni albümüyle Kalbim’ize dokunuyor

— 10 Haziran 2017

İLK solo albümü ‘13’ ile 2014 yılında dinleyiciye “Merhaba” diyen Canan Sağar, yeni albümü Kalbim ile kalplerimize dokunuyor.

Sağar’ın iki yıl aradan sonra çıkan ikinci solo albümü ‘Kalbim’ Fono Müzik etiketiyle raflarda yerini aldı. İlk albümünde olduğu gibi toplumsal sorunlardan, insana dair birçok tema bu albümde de yer aldı.

Albüme adını veren ‘Kalbim’ şarkısının söz ve müziği başarılı sanatçının kendisine ait. Bu şarkı, insanın içindeki yalnızlığı ve yaşanılan her şeyden sonra eni sonu bir yalnızlığın beklediğini vurguluyor. Her ne kadar hayatın gerçekleri çoğu zaman acı olsa da onları göz ardı etmeden yaşamak gerektiğini hissettiriyor.

Toplamında 8 şarkıdan oluşan bu albümde beş şarkının müzikleri ve altı şarkının sözleri sanatçının kendisine ait. Diğer söz ve müziklerde Alp Murat Alper, Cemil Gülüm, Genco Özkan ve Dostali Yaşar’ın imzaları var. Albümdeki şarkıların çoğunun düzenlemesi Tamer Süerdem ve İlker Yurtcan yaptı, ‘Yan Koca Dünya’nın düzenlemesi Okay Barış, ‘Kayıp’ın düzenlemesi Nihad Jemsher ve ‘Yavrucak’ın düzenlemesi Ali Bayar’a ait.

Usta müzik emekçilerinin yer aldığı albümde çocuklara seslenen iki şarkı var: ‘Taş Atma Çocuk’ ve ‘Yavrucak’. Bu şarkıların ana teması çocukların korkusuz ve özgür yaşadığı bir dünya özlemi. Çocuklara hitap eden şarkıların yanı sıra son yıllarda yaşanılan olaylarda yitirdiğimiz insanlarımız için de şarkılar yer almakta; ‘Bir Başka Haziran’ Gezi’ye ve ‘Oyuncaklarım’ ise Suruç’a dokunmakta.

Canan Sağar bu albümde de birçok duyguya farklı melodiler ile yer veriyor, “dost yarası” ile kanayanlara, “yan koca dünya” ile dünyanın derdinden usananlara, “kayıp” ile kendini arayanlara ve “kalbim” ile en sonunda bekleyen yalnızlık duygusunun izleriyle dinleyiciye sesleniyor.

Haber Okunma Sayısı: 34
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

08 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 849

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close