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Dikkat: Çocuklarınızı bu gazdan uzak tutun

— 10 Haziran 2017

Kullanımı giderek artan, nitrous-oxide gazı tehlike saçıyor.

Bir çok otobüs durağı, sokak arası, çöp kutusu kenarları ve özellikle de yol kenarlarında rahatlıkla rastlayabildiğimiz bu BOŞ kapsüller, bize ne kadar yoğun bir kullanımda olduğunu kanıtlıyor.

Bu konuda polis ve sağlık görevlilerinin önemli uyarıları olmasına rağmen, bu konuda henüz İngiltere hükümeti tarafından resmi bir kısıtlama yok. Gazın 18 yaş ve üzeri herkes tarafından kolayca alınabilmesi, fiyatının çok ucuz olması ise sorunu giderek büyütüyor.

İnternet üzerinde gazın nasıl kullanıldığı ile ilgili maalesef, gençler kendi videolarını çekip yayınlıyorlar. Gaz kısa süreliğine baş dönmesi, mide bulantısı ve aşırı derecede gülmeye neden oluyor ve bu sebeple gençler tarafından eğlenceli bir durum olarak algılanıyor.

Ancak sağlık görevlileri bu gazın aşırı kullanımının nefes ve beyinde kalıcı hasarlara neden olabileceğini ifade ediyorlar. Ayrıca nitrous-oxide gazının aşırı kullanımı durumunda kullanan kişiler kendilerini kaybedebiliyor ve yığılma, bayılma ve dengesiz hareketler yapabiliyorlar. Bu da kendilerine ve çevreye zarar verebilme ihtimallerini arttırıyor.

Özellikle gece kulüplerinde, konser alanlarında ve festivallerde de kullanıldığı gözlemlenen bu gaz ile ilgili önceki yıllarda kullanımının yasaklanmasını engellemek için bir grup genç, parlemento binasının önünde toplu bir şekilde kullanım yaparak eylem yapmışlardı.

“Hippy crack” adı verilen bu gazı kullanacak kişiler, bir balon içerisine kapsülün içerisindeki gazı dolduruyor ve uzun süre balonun içindeki gazı içlerine çekip, tekrar balona üfleyerek daha etkili olmasını sağlıyorlar.

2-3 pound’a bile rahatlıkla bulunabilen bu gaz ile ilgili olarak Polis çavuşu Sgt Garry Brimson şunları söyledi :

” Nitro oksidin yanlış kullanımı ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Bu konuda önlem alınması gerekir. Nitro oksit, yanlış kullanıldığında çok tehlikelidir. Madde birisinin baygın ve bilinçsiz olmasına ve kalp krizlerine neden olabilir. Gaz, yoğun kullanıldığında beyindeki oksijeni tüketmeye başlar.”

Çocuklarınızı bu tehlikeden koruyun.

 

Yetkililer gazın büyükler tarafından yasal bir şekilde kullanılmasının küçük yaştaki çocuklar için kötü bir örnek teşkil ettiğini düşünüyor. Bu sayede kullanım yaşının giderek düşmesinden korkuluyor. Siz de çevrenizdekilere bu gaz hakkında mutlaka bilgilendirme yapın ve kullanımının tehlikelerinden bahsedin. Çocuklarınızı siz de bu gazdan uzak tutun.

 

Kaynak : ES, Kentonline, theweek, dailymailBBC

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