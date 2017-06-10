İbrahimovic artık serbest!

UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun, “Ülke turizmini tanımak, geliştirmek ve İngiltere’den gelen turist sayısını artırmak” için İngiltere Turizm Ofisi hesabına 250 bin Sterlin gönderdiği haberi, yerel medyada yankı ve merak uyandırdı. Yenidüzen internet haber platformunda yer alan bir habere göre İngiltere Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın onayı ile İngiltere’de yapılacak reklam, tanıtım ve imaj çalışması giderleri…