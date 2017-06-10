İbrahimovic artık serbest!

İngiltere Başbakanı May yeni hükümeti kuruyor— 10 Haziran 2017
İngiltere’de Perşembe günü yapılan erken genel seçimde hiçbir parti Parlamento’da çoğunluğu elde edemedi.
İngiltere Premier Lig‘in köklü kulüplerinden Manchester United, gelecek sezon Zlatan Ibrahimovic ile yollarına devam etmeyeceklerini açıkladı.
Zlatan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan ANderlecht maçı sonrası ağır bir sakatlık geçirmiş ve 9 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından kulübü ile sözleşmesi sona eren İsveçli golcü artık serbest ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu. (FANATİK)
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