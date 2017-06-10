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İngiltere’de Başbakan May protesto edildi

— 10 Haziran 2017

 

İngiltere’de yapılan erken genel seçimin ardından azınlık hükümeti kurmak için çalışmalara başlayan İngiltere Başbakanı Theresa May, başkent Londra’da protesto edildi.

Başbakan May’in bugün azınlık hükümeti kuracağını bildirmesinin ardından, sosyal medya platformları üzerinden organize olan yaklaşık 70 kişi Londra’da Başbakanlık binasının bulunduğu Downing Sokağı yakınında toplandı.

Her yaş grubundan vatandaşın destek verdiği gösteride, May istifaya çağrıldı, May’in hükümet kurmak için desteğini istediği Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisinin (DUP) kürtaj ve eşcinsellik karşıtı politikaları eleştirildi.

Sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda da benzer gösterilerin Birleşik Krallık’ın diğer kentlerinde de düzenlenmesi için çağrılar yapıldı.

Öte yandan yarın başkent Londra’da aynı amaçla daha geniş katılımlı bir gösterinin düzenlenmesi öngörülüyor.

Birleşik Krallık’ta dün yapılan erken genel seçimin henüz kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti 318, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi de 261 milletvekili çıkardı.

Partisi parlamentoda tek başına hükümet kurmak için gereken 326 milletvekili sayısına ulaşamayan May, bugün Kraliçe 2. Elizabeth ile Buckingham Sarayı’nda yaptığı görüşmenin ardından Kraliçe’den hükümet kurmak için yetki aldığını ve Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteği ile bir azınlık hükümeti kurmak üzere çalışmalara başlayacağını bildirmişti.(AA)

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