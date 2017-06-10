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Limasollular UK’den geleneksel iftar

— 10 Haziran 2017

MÜBAREK Ramazan nedeniyle Limasollular Derneği UK ve Kuzey Londra Türk İslam Vakfı birlikte iftar yemeği verdi.

Her yıl Ramazan aylarında düzenlenen ve gelenekselleşen iftar yemeği Mevlidi Şerif, ilahiler ve dualarla gerçekleşti. Davetliler, Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği Başkanı Günay Veli’nin okuduğu ezan ile oruçlarını açtı. Geceye başta KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran olmak üzere derneğin onursal başkanı Nural Ezel, Kuzey Londra Türk İslam Vakfı Başkanı Hüseyin Haşim Elbaki ve dernek üyesi ve dostları destek verdi.

İftar yemeğinde fitre, zekat ve bağışlar toplandı. Gece elde edilen 2 bin 650 poundun 3 bin pounda tamamlanarak Kıbrıs’ta faaliyet sürdüren Saracoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

Terörün kınandığı, dostluğun simgelendiği, paylaşımın yaşandığı ve insanca dayanışmanın güzel bir örneğinin sergilendiği iftar yemeği yine örnek oldu.

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