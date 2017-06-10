Londra büyük Kıbrıs Türk Festivali’ne hazırlanıyor

Kıbrıslı Türkler yurtdışına başlayan göçlerinin 100. yılında Londra’da Kıbrıs Türk Kültür Festivali yapmaya hazırlanıyor.

27 Kasım 1917 Tarihli İngiltere Krallık Emri ile Kıbrıs’tan Türkiye, Birleşik Krallık, Avusturalya ve diğer ülkelere kitlesel göçler başlamıştı. Kitlesel göçün 100. yıldönümü olan bu yılda İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından büyük bir festival organize edildi. İngiltere’de bulunan Kıbrıslı Türk derneklerini bir çatı altında toplayan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, bu yıldönümünü, festival ve kültürel etkinliklerle anma kararı aldı.

FESTİVAL 25 HAZİRANDA

Başta Londra olmak üzere Birleşik Krallık’ta birçok şehirde yaşamlarını sürdüren Kıbrıslı Türkler, 25 Haziran Pazar günü Londra’da bir araya gelecek. Birçok kültürel etkinlikle gerçekleşecek festival saat 11.00 – 20.00 saatleri arasında Lea Valley Playing Fields Chingford, E4 8AQ adresinde yer alan Chingford Rugby Club’da yapılacak.

FESTİVALDE RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Ramazan Bayramının 1. gününe denk gelen festivalde binlerce kişi tek yürek, tek nefes olarak hem bayram coşkusunu yaşayacak hem de festivalin tadını çıkaracak.

KIBRIS ÖZLEMİ SON BULACAK

Doğup büyüdüğü topraklardan uzakta hayatlarını sürdüren Kıbrıslı Türkler ve onların gurbette dünyaya getirdikleri vatan hasreti çeken evlatları 1. Kıbrıs Türk Festivaliyle özlem giderecek. Büyük fedakarlıklar ve gayretlerle hazırlanan festivalde, kültürel etkinliklerin yanı sıra katılımcılara Kıbrıs mutfağının özlenen lezzetleri sunulacak. Osman Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosunun oyunlarıyla kahkahaya doyacak olan katılımcılar, Kıbrıslı müzisyenler Arif Edizer, Bora Serbülent, Zülal, Osman-Kelebekler, SOS Grubu, Kıbrıs Dörtlüsü ve Dj Ahmet ile müziğe doyacak. Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu, Dr. Fazık Küçük Türk Okulu, Hornsey Atatürk Türk Okulu ve Southgate Türk Okulu halk oyunları ekiplerinin de sahne alacağı festivalde Kıbrıs kültürü iliklere kadar hissedilecek.

TANITIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Onlarca gönüllünün yürüttüğü festival tanıtım çalışmalarıysa tüm hızıyla sürüyor. Festival yönetim komitesi tanıtım çalışmaları kapsamında Türkçe konuşan topların yoğun yaşadığı bölgelerdeki Finsbury Park, Chingford, Southgate, Cockfosters, Wood Green, Tottenham Hale, Leytonstone ve Walthamstow metro ve üst tren istasyonlarına reklam verdi. İstasyonlarda bulunan reklam alanlarında yapılan tanıtımlarla festivale katılımların daha da artması bekleniyor.