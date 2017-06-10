Dikkat: Çocuklarınızı bu gazdan uzak tutun— 10 Haziran 2017
Kullanımı giderek artan, nitrous-oxide gazı tehlike saçıyor.
Kurdish Community Centre tarafından geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen Bahar Kupası’nı Mehmetçik kazandı.
18 takımın iştirakiyle başlayan karşılaşmalar sonunda Türk Ligi 1.Küme’nin yeni takımı Mehmetçik, finalde Amedspor’a penaltı atışları sonunda üstünlük kurup şampiyon oldu. Turnuvada Türk Ligi 1.Küme’nin diğer yeni takımı Koçgiri de yer aldı.
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