Merkel: AB Brexit müzakereleri için hazır

Almanya Başbakanı Angela Merkel İngiltere’nin, Brexit görüşmelerine başlanmasıyla ilgili daha önce belirlenen tarihe uyacağını ümit ettiğini söyledi.

Merkel, İngiltere’deki genel seçimler ardından görüşmelerin başlamasının önünde bir engel görmediğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Perşembe günkü seçimlerde meclisteki çoğunluğu kaybetmiş ve yeni hükümeti kurmak için harekete geçmişti.

Taraflar, görüşmelerin başlaması için 19 Haziran tarihini belirlemişti.

27 ÜYE ÜLKENİN ÇIKARLARINI SAVUNACAĞIM

Merkel, İngiltere’nin kendileri için iyi bir ortak olarak kalacağını umduğunu da belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile Meksika’daki görüşmesi sırasındaki basın açıklamasında konuşan Alman lider, görüşmelerin hızlı olmasını istediklerini de söyledi:

“Hızlı bir şekilde müzakere etmek istiyoruz. Zamanlamayla ilgili plana uymak istiyoruz. Bu noktada, bu müzakerelerin daha önce üzerinde anlaştığımız şekilde başlamamasını önermeyi gerektirecek bir şey olmadığını düşünüyorum”.

“İngiltere, artık Avrupa Birliği’nin parçası olmayacak olsa da Avrupa’nın parçasıdır” diyen Merkel bununla birlikte müzakerelerde 27 üye ülkenin çıkarlarını savunacağını ekledi.

Bu arada BBC’ye konuşan Merkel’in baş ekonomi danışmanı Michael Fuchs, seçim sonuçlarının May’in ‘gerçeklerle yüzleşmesi ve yaklaşımını yumuşatmasının zamanının geldiği gösterdiğini’ belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker de müzakerelerin gecikme olmadan başlaması gerektiğini söyledi.

AB’nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier ise ‘Brexit’in İngiltere’nin hazır olduğunda başlaması gerektiğini’ belirtti. (BBCTÜRKÇE)