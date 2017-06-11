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AB’den ilk tepki: Zayıf İngiltere, Brexit’i zayıflatır

— 11 Haziran 2017

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Bütçeden Sorumlu Komiseri Gunther Oettinger, Londra‘da zayıf bir hükümetin İngiltere‘nin AB‘den çıkış (Brexit) sürecini baltalayabileceği uyarısında bulundu.
Komiser Gunther Oettinger, Alman Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada müzakerelerde “Zayıf bir ortak herşeyi zayıflatır” dedi.
Eğer müzakerelerde her iki taraf da güçlü olsaydı “daha hızlı sonuç alınacağını” savundu.
Oettinger, Avrupa Birliği‘nin 19 Haziran’da başlaması beklenen Brexit görüşmeleri için hazır olduğunu ve İngiltere ile “zor ama adil” bir süreç yürütüleceğini söyledi.
Ancak 27 ülkenin onaylayacağı bir anlaşmaya varabilmek için iki yıllık sürecin işlemekte olduğuna dikkat çekti. (BBCTÜRKÇE)

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