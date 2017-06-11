Başbakan May’in üzerindeki baskı artıyor

İngiltere seçimlerinde Muhafazakar Parti’nin çoğunluğu sağlayamaması sonrası, partinin lideri Başbakan Theresa May üzerindeki baskı ağırlaşıyor.

Perşembe günü gerçekleşen erken genel seçimlerde hiçbir parti meclis çoğunluğuna ulaşamadı. Başbakan May de, Kuzey İrlanda partisi DUP’nin (Demokratik Birlik Partisi) desteğiyle azınlık hükümeti kurmak için harekete geçti.

Bu, May’in partisinin çıkarlarını Kuzey İrlanda barış sürecinin önüne geçirmekle suçlanmasına neden oldu.

Gece boyu Başbakanlık Konutu’nun bulunduğu Downing Street’ten DUP ile görüşmelerin ne durumda olduğuyla ilgili kafa karıştırıcı açıklamalar geldi.

Önce temel konularda anlaşma sağlandığı, kısa süre sonra gelen bir başka açıklamada da müzakerelerin halen sürdüğü duyuruldu.

Sky News televizyonuna konuşan DUP lideri Arlene Foster da, ülkede istikrarı sağlamak için “ulusal bir hükümet” kurulması yönünde görüşmeleri sürdürdüklerini açıkladı. Foster, iki partinin büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

Salı günü DUP lideri Foster ile Başbakan Theresa May’in Downing Street’te bir araya gelmesi bekleniyor. (BBCTÜRKÇE)