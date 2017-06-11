Brexit süreci yeniden şekillenebilir

NİŞANTAŞI Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, ‘Brexit’ kararıyla Avrupa Birliği‘nden (AB) ayrılma kararı alan İngiltere‘nin yapılan erken genel seçim sonuçlarına ilişkin, Brexit sürecinin yeniden şekillenebileceğini söyledi.

‘Brexit’ kararıyla Avrupa Birliği‘nden (AB) ayrılma kararı alan İngiltere‘de Başbakan Theresa May dün erken genel seçime gitti. İlk gelen sonuçlara göre oy oranları; Muhafazakar Parti yüzde 42.4, İşçi Partisi yüzde 40.1, Liberal Demokratlar yüzde 7.2, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 3.1, Britanya Bağımsızlık Partisi (UKIP) 1.9 ve Yeşiller 1.6.Seçim sonuçlarına göre Muhafazakar Parti’nin çoğunluğu kazanma ihtimali yok. İngiltere‘nin ‘koalisyon’ tercihi kesinleşmiş durumda. 650 sandalyeli Avam Kamarası’nda Muhafazakarların 316 sandalye kazanması tahmin ediliyor.Solcu Jeremy Corbyn ise büyük bir atılım yaparak İşçi Partisi‘nin oylarını yükseltti. İşçilerin Parlamento‘da 262 temsilci çıkarması öngörülüyor. İngiltere’de gerçekleşen seçimler sonrası hiçbir partinin çoğunluğu elde edemediğini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör “Bundan sonraki süreçte şüphesiz en çok konuşulacak konunun İngiltere‘nin AB‘den ayrılma yani Brexit süreci olacak. Brexit sürecinin erteleme ihtimali de var” dedi.

“POLİTİK BELİRSİZLİK OLABİLİR”

İngiltere’nin merakla beklenen seçim sonucunda hiçbir parti çoğunluğu elde edemediğini aktaran Gözgör, “Seçimler sonucunda hiçbir partinin çoğunluğu elde edememesi sonrası İngiltere‘de yeni bir politik belirsizliğin oluşma ihtimalinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Muhafazakar parti Lideri Theressa May’in istifa kararı alıp almayacağı kısa vadede öne çıkacaktır. Bundan sonraki süreçte şüphesiz en çok konuşulacak konu İngiltere‘nin AB‘den ayrılma süreci olacaktır. Yeni kurulacak hükümetin nasıl bir tavır sergileyeceği ve AB‘den yapılacak açıklamalar izlenecek. Brexit sürecinin erteleme ihtimalide göz önünde bulundurulabilir” diye konuştu.

“STERLİN DOLARA KARŞI YÜZDE 2 DEĞER KAYBETTİ”

Seçim sonrası İngiliz Sterlininin dolara karşı yaklaşık yüzde 2 değer kaybı yaşadığını bildiren Gözgör, “Küresel piyasalara baktığımızda ise seçimlere olan tepkinin biraz daha düşük kaldığını görüyoruz. Ons altın fiyatları yatay bir görüntü sergilerken endekslerin vadeli fiyatları sınırlı tepkiler verdi. Ancak Londraborsasında düşüşler yüzde 1’i aştı. Sterlin Türk Lirası paritesi ise hızlı bir düşüş göstererek 4,47 bölgesine geriledi. Seçim sonrası Sterlinin zayıfladığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte İngiltere odaklı siyasi gelişmeler piyasaların gündemde belirleyici olmaya devam edecek. Özellikle Brexit sürecinin belirsizliği güvenli varlıkların ön plana çıkmasında etkili olabilir” diyerek sözlerini tamamladı. (HABERLER.COM)