Britanya’daki çikolata sevenlere ‘acı’ haber

ABD‘li çikolata üreticisi Mars Incorporated, çikolata üreticisi Mars İngiltere ve İrlanda’da Galaxy’nin Teaser bars, Counters ve Minstrels ürünlerini geri çağırma kararı aldı. Kararın bu ürünlerde ölümcül Salmonella bakterisi taşıma riski nedeniyle alındığı öğrenildi. Mars, bu ürünleri elinde bulunduran herkesi yememesi konusunda uyardı.

MARS’DAN AÇIKLAMA

Express.co.uk’de yer alan habere göre; Mars, bu ürünleri elinde bulunduran herkesi yememeleri konusunda uyardı. Bunun yanı sıra şirket, “Tüketiciler, ürünleri muhafaza etmeli ve tüketici memnuniyeti ekibiyle iletişime geçmeli” açıklamasında bulundu.

Çikolata üreticisi Mars; “Önlem olarak, bu konuyla ilgili aldığımız bir şikayet olmamasına rağmen, tüketicilerimizin güveni ve güvenliği için, potansiyel olarak etkilenen ürünleri gönüllü olarak geri çağırma kararı aldık” açıkladı.

Söz konusu ürünlerin son kullanma tarihlerinin, 9 Mayıs 2018 ya da 18 Mayıs 2018 olduğunu belirten Mars sözcüsü, bu ürünlerin “yalnızca az bir miktarının” İngiltere ve İrlanda’da dağıtıldığını aktardı.

Mars, 2016 yılında bir tüketicinin Snickers içerisinde bir parça kırmızı plastik parçası bulmasının ardından 55 ülkede Snickersları toplatmıştı.

MARS GIDA TÜRKİYE‘DEN AÇIKLAMA:

Mars Gıda Türkiye, yaptığı açıklamada, “Bahsekonu geri çağırma sadece Slough, İngiltere‘deki fabrikamızda üretilen ve İngiltere ve İrlanda’da duyurusu yapılmış belirli ürünleri kapsamaktadır. Bu ürünlerden hiçbirisinin Türkiye‘de dağıtımı veya satışı yoktur. Geri çağırma, İngiltere ve İrlanda’daki kısıtlı sayıda ürün ile sınırlıdır. Üretim standartlarına uygun olarak ürünlerimizi ve içeriklerimizi düzenli olarak test ediyoruz ve Türkiye‘deki tüm ürünlerimizin yüksek kalite ve gıda güvenliği standartlarımıza uygun olduğunu özellikle belirtmek isteriz” dedi. (HABERLER.COM)