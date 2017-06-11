Burhaniyeli öğretmenlerin Birmingham ziyareti

Balıkesir‘in Burhaniye ilçesinde Mustafa Keskin İlkokulu öğretmenleri, Erasmus Projesi kapsamında Murat Kırbıyık koordinatörlüğünde İngiltere-Birmingham’a ziyarette bulundu.

Öğretmenler, buradaki proje ortağı olan okulda ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Güneş, Rüzgar, Su, Toprak’ konusu ile ilgili proje çalışmalarını yürüttü. Okul Müdürü Namık Kemal Boladan’ın da içlerinde bulunduğu öğretmenler, Birmingham Üniversitesi Bilim Müzesini, Birmingham Kütüphanesini, Birmingham’ın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Müdür Namık kemal Boladan, “Üç yıldır süren bu projenin ve ziyaretin, petrol, kömür gibi yakıtların çevreye verdikleri zararı öğrendik. Yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş enerjisi, su enerjisi ve rüzgar enerjisinin ise çevreyi kirletmeden ihtiyacımızı karşıladığı gerçeğini yaptığımız birçok etkinlikle öğrenmiş olduk. Bu proje ve ziyaretin, öğrencilerimizde ve bizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları konularında çok önemli farkındalıklar oluşturduğuna ve çok yararlı olduğuna inanıyorum” dedi. (HABERLER.COM)