Emre mor, Liverpool yolcusu - Londra GazeteLondra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
11 Haziran 2017 - Türkçe kursu mezunları sertifikalarını aldı
10 Haziran 2017 - Londra büyük Kıbrıs Türk Festivali’ne hazırlanıyor
10 Haziran 2017 - Limasollular UK’den geleneksel iftar
10 Haziran 2017 - Britanya Alevi Federasyonu terörü kınadı
9 Haziran 2017 - TWPA’da yeni başkan ve yönetim kurulu seçildi
Home / Spor / Emre mor, Liverpool yolcusu

Emre mor, Liverpool yolcusu

— 11 Haziran 2017

 

Alman Sportbild Dergisi, Jürgen Klopp’un eski takımı Borussia Dortmund’dan Emre Mor‘u kiralamak istediğini yazdı.

Adı Fenerbahçe’yle de anılan Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor Premier Lig yolunda…

Alman Sportbild Dergisi’nin internet sitesindeki transfer kulisi bölümünde Emre Mor’un önümüzdeki sezon Liverpool’da oynayabileceğine dair bir haber çıktı.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Buna göre; Liverpool Menajeri Jürgen Klopp eski takımı Borussia Dortmund’dan Emre Mor’u Liverpool’a istiyor. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ve Liverpool’un anlaşmaya mutlaka satın alma opsiyonu koymak istediği belirtiliyor.

Halen A Milli Takım ile Kosova maçı için Slovenya’da kampta bulunan Emre Mor için “Thomas Tuchel döneminde fazla şans bulamadı.Oynadığı 19 maçın sadece 6’sına ilk 11’de başlayabildi” denilirken 19 yaşındaki futbolcunun Dortmund’da 20121’e kadar sözleşmesi bulunduğu da hatırlatıldı.

Haber Okunma Sayısı: 69
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

08 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 849

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close