İskoçya-İngiltere: 2-2

May’in başdanışmanları istifa etti— 11 Haziran 2017
İngiltere’de yapılan erken genel seçimde Muhafazakar Partinin destek kaybetmesinin ardından parti lideri ve Başbakan Theresa May’in iki başdanışmanı istifasını sundu.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 6. Haftasında maçlar oynandı.
F Grubu’nda İskoçya, son 3 dakikasına 1-0 mağlup girdiği karşılaşmada İngiltere ile 2-2 berabere kaldı. İskoçya’nın Glasgow kentindeki Hampden Park’ta oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 87 ve 90. dakikalarda Leigh Griffiths kaydetti. İngiltere‘nin gollerini ise 70. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile 90+3. dakikada Harry Kane attı.
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