May’in azınlık hükümetine destek geldi

İngiltere’de Demokratik Birlik Partisi’nden (DUP) yapılan açıklamada, parti yetkililerinin Belfast’ta Muhafazakar Partili mevkidaşlarıyla hükümetin kurulması konusunu görüştükleri ve bu çerçevede Theresa May’in kuracağı hükümeti “destek ve güven” anlaşmasıyla destekleyecekleri bildirildi.

İngiltere Başbakanlığından gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada da “Brexit ve ileriye doğru giden yolda tüm ülke için istikrar ve kesinlik sağlayabilecek bu taahhüdü memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Başbakanlık, anlaşmanın detaylarının pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında ele alınacağını kaydetti.

Söz konusu “destek ve güven” anlaşması, DUP’un parlamentoda Kraliçe’nin okuyacağı hükümet programının oylandığı oturumda ya programa destek vereceği ya da çekimser kalacağı anlamına geliyor.

DUP, hükümetin parlamentoya getireceği diğer düzenlemelere de evet oyu vererek veya çekimser kalarak destek olacak. Bunun karşılığında da DUP hükümetten, kendi parti programında yer alan bazı politikaları hayata geçirmekte destek alacak.(DÜNYA.COM)