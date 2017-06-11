May’in başdanışmanları istifa etti— 11 Haziran 2017
İngiltere’de yapılan erken genel seçimde Muhafazakar Partinin destek kaybetmesinin ardından parti lideri ve Başbakan Theresa May’in iki başdanışmanı istifasını sundu.
İngiltere’de yapılan erken genel seçimde Muhafazakar Partinin destek kaybetmesinin ardından parti lideri ve Başbakan Theresa May’in iki başdanışmanı istifasını sundu.
May’in Başdanışmanı Nick Timothy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Açıklamasında Timothy, ülkedeki siyasi çevrelerden Muhafazakar Partinin seçim beyannamesine yönelik gelen eleştirileri kabul ettiğini ve bu konuda sorumluluk aldığını bildirdi. Timothy, özellikle yaşlı seçmenin oylarını etkilediği düşünülen, partinin seçim beyannamesindeki emeklilere yönelik bir politikadan dolayı pişmanlık duyduğunu aktardı.
Bir diğer Başdanışman Fiona Hill de yazılı olarak duyurduğu istifa açıklamasında, “Theresa May’in Başbakan olarak hizmet etmeye ve çok çalışmaya devam edeceğinden hiç şüphem yok.” ifadesini kullandı.(AA)
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