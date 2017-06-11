Portekiz de çözüm çabalarına destek veriyor

May’in başdanışmanları istifa etti— 11 Haziran 2017
İngiltere’de yapılan erken genel seçimde Muhafazakar Partinin destek kaybetmesinin ardından parti lideri ve Başbakan Theresa May’in iki başdanışmanı istifasını sundu.
Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Portekiz’e yeni atanan Büyükelçisi Andreas İgnatiu’nun düzenlenen bir törenle güven mektubunu Sousa’ya verdiğini yazdı.
Habere göre Sousa yaptığı açıklamada, ülkenin, Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki çabalara yönelik ilgi ve desteğini bir kez daha dile getirdi.
Konuşmasında Güney Kıbrıs ile Portekiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki arzusunu da dile getiren Sousa, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i Portekiz’i ziyaret etmeye davet etti.
Haberde, İgnatiu’nun da Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerdeki mevcut aşama hakkında bilgiler verdiği kaydedildi. (KIBRIS)
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