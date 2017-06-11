Türkçe kursu mezunları sertifikalarını aldı

LONDRA Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen Türkçe kurslarını tamamlayan öğrenciler Türkçe Kursu kapanış ve sertifika töreni ile sertifikalarını aldılar. Törene öğrencilerin arkadaşları ve aileleri de katılarak bu anlara tanıklık ettiler.

Sonbahar ve İlkbahar olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştirilen Türkçe kurslarına 2016-2017 dönemlerinde yaklaşık 200 öğrenci katıldı. A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeylerinde eğitim alan ve gerçekleştirilen sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını T.C. Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Başkonsolosu Ülkü Alemdar, Büyükelçi Müsteşarı Ceren Uçaker, Londra Yunus Emre Enstitüsü müdürü Dr. Mehmet Karakuş’tan aldılar.

Törende bir konuşma yapan Londra Başkonsolosu Çınar Ergin öğrencilerin Türkçeye ve Türkiye’ye duydukları ilgiden ve Enstitü’de Türkçelerini geliştirecek güzel bir ortam bulmalarından ötürü memnuniyetini dile getirdi.

Dr. Mehmet Karakuş yaptığı konuşmasında Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkiye’de her sene düzenlediği Yaz Okuluna Londra’dan katılacak üç öğrenciyi ve yılı başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik etti.

Törende ayrıca A2 öğrencisi Ata Nazarov ve C2 öğrencisi Seyfi Halil birer konuşma yaptılar. Enstitü’ye her gelişlerinde çok iyi karşılandıklarını burada eğitim görmekten mutluluk duyduklarını belirttiler. Ardından tüm öğretmenler sahneye davet edilerek onlara çiçek ve teşekkür belgesi takdimi yapıldı.

Konuşmaların ardından, katılımcılara Türkçe kursu öğrencilerinin hazırladığı “Türkçe şiir ezberleyelim” adlı çalışmalarından oluşan bir film gösterildi. Film öğrencilerin arkadaşları ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Londra’da 7 yıldır düzenlenen ve yoğun ilgi gören yabancı dil olarak Türkçe kurslarının Eylül ayında başlatılacak olan yeni kurları için ayrılan kontenjanlara ilgi ise şimdiden oldukça yoğun. Bu yoğunluğa karşılık vermek adına Enstitüde yaz aylarında yoğunlaştırılmış Türkçe kursları düzenlenmekte. Farklı ülke, yaş ve mesleklerden farklı ilgi alanlarına sahip insanları bir araya getiren kurslar önümüzdeki dönemde de kültürel etkileşimin güçlenmesine ve Türkçenin çok-kültürlü bir dünya şehri olan Londra’da ilgililere ulaşmasına imkan sağlayacak.