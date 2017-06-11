Yedi Ulu Ozan ‘Bade-i Aşk’ oyununa seyirciden tam not

Her yıl düzenlenen Britanya Alevi Festivalı kapsamında Stoke Newington Town Hall’da Emel Yürükel’in yazdığı “Yunus’un dilinden bade-i aşk, yedi ulu ozan” tiyatro oyunu yoğun bir katılım ile sahnelendi.

9 Haziran 2017 Saat 19:30’da başlayan tiyatro oyunu izleyicinin beğenisini alarak tam not almayı başardı.

Londra Harman Semah Ekibi tarafından sahnelenen oyunu Emel Yürükel ve eşi Saffet Yürükel yazıp yönetti. Oyunun en önemli bölümlerinden biri olan “Semah” gösterisi ise izleyenleri adeta büyüledi.

Emel Yürükel’in yazdığı “Yunus’un dilinden bade-i aşk, yedi ulu ozan” oyununun ön sözleri şu şekilde;

” Yedi Ulu Ozan, yüzyıllar öncesinden seslenir bize Yunus’un diliyle… Miskin Yunus yine yollardadır. Ancak bu yolculuk yüz yıllar arasındadır. Kah Pir Sultan’a gider, kah Şah Hatayi’ye… Fuzuli’de dinlenir, Nesimi’de demlenir. Yemini’nin sözü ile Kul Himmet’in teli ile efkarlanır. Nihayet Virani’de yolculuğunu sonlandırır. Yedi ulu, yedi gönül, yedi irfan, yedi derya… Bize de bu deryadan birer damla anlatmak düştü. Her bir damla deryanın özünü taşımakta, deryadan haber vermekte ve de yine deryaya dönmekte.” Emel Yürükel.

İzleyenlerin yoğun bir ilgi gösterdiği oyunu izlemeye “Londra Emek Sahnesi” oyuncuları oyunu izlemeye gelerek arkadaşlarına destek verdi.