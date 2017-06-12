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Akbaş, ‘Yılın Golü’ne aday

— 12 Haziran 2017

İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin Football Akademisi’nde başarıyla forma giyen Stephen Akbaş’ın geçtiğimiz sezon attığı bir gol ‘Yılın En Güzel Golü’ne aday gösterildi.

Hull City’nin Akademi takımlarında forma giyen Stephen Akbaş, Bristol City kalesine attığı gol, altı adaydan biri oldu. Taraftarlara açık olan oylamanın 14 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’de biteceği belirtilirken, ankette Akbaş’ın şu anda ikinci sırada yer aldığı öğrenildi. (LFE.org)

League Football Education  oynayan Hull City’nin U18 ve U21 takımlarında görev yapan, sol ve sağbek mevkilerinde forma giyen  17 yaşındaki Stephen Akbaş, Mardinli baba ve İrlandalı annenin oğlu. Kuşadası’na yerleşmeyi planlayan ailesinden baba Orhan Akbaş, oğlunun Türk Milli Takımı ve Süper Lig’de forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

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