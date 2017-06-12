Barış Türkmen, Koçgiri’de

Tüketici harcamaları 4 yıl sonra düştü— 12 Haziran 2017
İngiltere’de tüketici harcamaları son 4 yıldır devam eden artış trendinin ardından mayıs ayında yüzde 0,8 düştü.
Yeni sezonda Londra Türk Ligi Birinci Küme’de mücadele edecek olan Koçgiri, transfer çalışmalarına başladı.
Kuruluşunun ilk yılında Birinci Küme’ye yükselme başarısı gösteren Koçgiri, önümüzdeki yıl da başarılarını sürdürmek için kadrosunu güçlendiriyor.
Koçgiri, ilk olarak geçen sezon Birinci Küme’de şampiyon olan Dumlupınar’ın etkili isimlerinden Barış Türkmen’i renklerine kattı. Defans oyuncusu olmasına karşılık zaman zaman forvette de görev yapan ve attığı gollerle dikkatleri çeken Barış Türkmen, Koçgiri’nin Birinci Küme’deki önemli isimlerinden biri olacak.
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