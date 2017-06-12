Barış Türkmen, Koçgiri’de - Londra GazeteLondra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
12 Haziran 2017 - Türk Aile Birliği yıl sonu buluşma etkinliği coşkulu bir şekilde kutlandı
11 Haziran 2017 - Başbakan May’in üzerindeki baskı artıyor
11 Haziran 2017 - Türkçe kursu mezunları sertifikalarını aldı
10 Haziran 2017 - Londra büyük Kıbrıs Türk Festivali’ne hazırlanıyor
10 Haziran 2017 - Limasollular UK’den geleneksel iftar
Home / Spor / Barış Türkmen, Koçgiri’de

Barış Türkmen, Koçgiri’de

— 12 Haziran 2017

Barış Türkmen, Koçgiri yöneticisi Seyit Soğukpınar (solda) ve menajer Önder Açıl’la.

Yeni sezonda Londra Türk Ligi Birinci Küme’de mücadele edecek olan Koçgiri, transfer çalışmalarına başladı.

Kuruluşunun ilk yılında Birinci Küme’ye yükselme başarısı gösteren Koçgiri, önümüzdeki yıl da başarılarını sürdürmek için kadrosunu güçlendiriyor.

Koçgiri, ilk olarak geçen sezon Birinci Küme’de şampiyon olan Dumlupınar’ın etkili isimlerinden Barış Türkmen’i renklerine kattı. Defans oyuncusu olmasına karşılık zaman zaman forvette de görev yapan ve attığı gollerle dikkatleri çeken Barış Türkmen, Koçgiri’nin Birinci Küme’deki önemli isimlerinden biri olacak.

 

 

Haber Okunma Sayısı: 330
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

08 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 849

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close