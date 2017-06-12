Brexit’ten sonra EU hemşire başvuruları %96 azaldı

İngiltere’de Brexit oylamalarının başladığı günden bu yana yapılan araştırmalarda başvuruların %96 oranında azaldığı görüldü. Özellikle Avrupa’dan gelen hemşirelerin yoğun bir şekilde çalıştığı İngiltere’de bu azalmanın ciddi sorunlara neden olabileceği öngörülüyor. Rakamlara göre, AB referandumundan bu yana İngiltere’de çalışmakta olan hemşirelerin sayısında da belirgin bir düşüş görüldü. Geçtiğimiz Temmuz ayında AB ‘den gelen 1.304 hemşire, Hemşirelik ve Ebelik Konseyi kayıtlarına katıldı ve bu sayı, bu yıl nisan ayına kıyasla % 96 oranında düştü.

Konuyla ilgili NMC (Nursing & Midwifery Council) analizlerin kesin olamayacağını ancak yine de “uyarı çağrısı” yapmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca azalmanın nedenlerinden birinin AB hemşireleri için İngilizce dil testinin başlatılmasının da önemli bir rol oynadığını söyledi. Bu rakamların Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası uyarınca elde edilen rakamlar olduğu , kayıt yaptırmak için başvuran sayıları kapsamadığını, bu nedenle söz konusu rakamlardaki kişilerin NHS tarafından istihdam edildiği anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

NHS (National Health Service) zaten hemşire boşluklarıyla uğraşıyor ve bu tedarik hattı olmazsa sıkıntılar daha da kötüleşebilir. Mayıs ayında, Royal College of Nursing’in araştırması İngiltere’de dokuz görevden birinin şu an boş olduğu bilgisine ulaştı ve NHS ‘nin ihtiyaç duyduğu 40.000 hemşiresinin eksik olduğu anlamına geldiğini söyledi.



Sağlık Vakfı’ndaki araştırma ve ekonomi direktörü Anita Charlesworth, Brexit oylamasından bu yana düşüşün “daha belirgin” olamayacağını söyledi ve şunları ekledi :

“AB hemşireleri olmadan NHS ve diğer işverenler, güvenli hasta bakımı için ihtiyaç duydukları personeli bulmaları daha da zor olacak. Analiz ve anket sonuçlarının politikacılar ve sağlık hizmeti liderleri için bir uyarı çağrısı olması gerekir.”

Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth ise konu hakkında şunları söyledi:

“Theresa May’ın zayıf ve istikrarsız hükümeti, NHS hizmetlerini düşük bir seviyeye getirdi ve bunun bedelini hastalar ödeyecek. Sağlık hizmetimiz her zaman yurtdışından gelen hizmetlilerin katkısına dayanıyordu, şimdi EU vatandaşı bu personeller hükümetin ihmalkar Brexit görüşmelerden dolayı panik olmuş ve boşlukta kalmıştır.”

Genel olarak, kayıtlarda 650.000 hemşire var. Bunların sadece 36.000 ‘i AB’de eğitim görmüş, bu sayı toplamın % 5.5 oranını oluşturuyor. Diğer 67.000 AB dışında kalan ülkelerden geliyor.

Kaynak : BBC