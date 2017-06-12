Corbyn: Hâlâ başbakan olabilirim

Seçimden ikinci çıkan İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn ise, “Hâlâ başbakan olabilirim” dedi.

İşçi Partisi, Parlamento’nun açılışında Kraliçe’nin yasama programını duyuracağı konuşması karşısında, hükümeti kurmak için kendi oluşturduğu program üzerinden yasa değişikliği getirmeye çabalayacak. Program, AB’den ayrılma süreci (Brexit), ülkedeki gençler ve kemer sıkma politikalarına odaklanacak.

Kraliçenin konuşması genelde kazanan partinin yazdığı manifestodan oluşuyor.

Corbyn ayrıca May’e kimsenin güveninin kalmadığını ve Muhafazakarların nasıl bir programla geleceğinin de belli olmadığını ifade etti.