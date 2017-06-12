Golders Green’de yangın paniği (VIDEO)

Brexit’ten sonra EU hemşire başvuruları %96 azaldı— 12 Haziran 2017
İngiltere’de Brexit oylamalarının başladığı günden bu yana yapılan araştırmalarda başvuruların %96 oranında azaldığı görüldü.
Dün sabah saatlerinde Golders Green’de bir dükkanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık görevlileri dumandan etkilenen ve küçük yaralanmalar geçiren 14 kişiye ilk müdahalelerini yaptı. Daha sonra yakın civardaki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yangın çıkan binanın yanında bulunan diğer binanın üst katlarında bulunan ve mahsur kalan bir aile itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Binanın eski olması ve içerisinde kolay yanıcı maddenin bulunması nedeniyle büyük hasar meydana geldi.
Yangının kontrol altına alınması için gayret gösteren itfaiye ekibindeki görevli personel yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Uzun süre yemek yemeyen ve yorgun düşen itfaiye personeline mahalle halkı pizza ısmarlayarak teşekkürlerini sundu.
Kaynak : London999
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