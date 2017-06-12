Her şekilde Anastasiadis kazanır

Kathimerini gazetesi, Rum Başkanlık seçimlerine ilişkin ankete yer verdi. Kathimerini gazetesi, (gazete adına) “Symmetron Market Research” şirketinin, 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği başkanlık seçimlerine ilişkin ankete yer verdi.

Gazete anket neticesine göre, Rum Başkanlık seçimlerinin ilk turuna ilişkin olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yüzde 34, diğer adaylar DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos yüzde 24, diğer adaylar Mike Spanos yüzde 12, Yorgos Lillikas yüzde 7 oranında tercih ediliyor, çekimser oranı yüzde 12, kararsızların oranı ise yüzde 11.

Habere göre ikinci tura ilişkin senaryolar temelindeki oranlar ise şöyle yer aldı: “Anastasiadis ile Spanos’un ikinci tura kalması durumunda, Nikos Anastasiadis yüzde 45, Mike Spanos yüzde 18, çekimser yüzde 25, bilmiyorum/ karar vermedim yüzde 12; Anastasiadis ile Nikolas Papadopulos’un kalması durumunda, Anastasiadis yüzde 41, Papadopulos yüzde 32, çekimser yüzde 18, bilmiyorum/ karar vermedim yüzde 9; Anastasiadis ile Yorgos Lillikas’ın kalması durumunda ise Anastasiadis yüzde 47, Lillikas yüzde 20, çekimser yüzde 23, bilmiyorum/karar vermedim yüzde 10”.

Rum Başkanlık seçimlerinde oy kullanacak mısınız sorusuna “yüzde 82’si kesinlikle/oldukça evet, yüzde 17’si kesinlikle/oldukça hayır, yüzde 1’i ise bilmiyorum/karar vermedim” şeklinde yanıt verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa ilişkin icraatlarının yüzde 38 tarafından onaylandığını, yüzde 61’in ise buna karşı olduğunu yazan gazete ankette ayrıca toplumun bugün en çok ele aldığı konunun yüzde 74 ile ekonomik kriz ile bunun etkileri, ardından ise yüzde 59 ile Kıbrıs sorunu olduğunu belirtti.

Habere göre ankette yer alan adaylara ilişkin olumlu ve olumsuz kanıya ilişkin oy oranları ise şöyle yer aldı: “Anastasiadis yüzde 46 olumlu, yüzde 49 olumsuz; Nikolas Papadopulos yüzde 38 olumlu, yüzde 54 olumsuz; Yorgos Lillikas yüzde 22 olumlu, yüzde 71 olumsuz, Mike Spanos yüzde 15 olumlu, yüzde 36 olumsuz” .(KIBRIS)