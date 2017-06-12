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Kuzu’nun, ‘başkanlık’ tavsiyesi’ne büyükelçiden yanıt

— 12 Haziran 2017

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu İngiltere seçimlerinin ardından, İngiltere’ye başkanlık modelini önerdi.

Twitter‘dan yazan Kuzu şu ifadeleri kullandı:

“2010’dan beri neredeyse koalisyonlara kayan İngiltere artık Parlamenter sistemden Başkanlık modeline geçmek zorunda kalacak. Başka çare yok.”

MOORE’DAN KUZU’YA YANIT

Kuzu’ya yanıt ise İngiliz Büyükelçi Richard Moore‘dan geldi. Moore, ‘Nazik tavsiyeniz için teşekkürler. Ama sanırım yüzlerce yıllık geçmişi olan parlamenter sistemimizi ve anayasal monarşimizi sürdüreceğiz’ dedi. (MYNET.COM)

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