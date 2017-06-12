Kuzu’nun, ‘başkanlık’ tavsiyesi’ne büyükelçiden yanıt

Brexit’ten sonra EU hemşire başvuruları %96 azaldı— 12 Haziran 2017
İngiltere’de Brexit oylamalarının başladığı günden bu yana yapılan araştırmalarda başvuruların %96 oranında azaldığı görüldü.
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu İngiltere seçimlerinin ardından, İngiltere’ye başkanlık modelini önerdi.
Twitter‘dan yazan Kuzu şu ifadeleri kullandı:
“2010’dan beri neredeyse koalisyonlara kayan İngiltere artık Parlamenter sistemden Başkanlık modeline geçmek zorunda kalacak. Başka çare yok.”
MOORE’DAN KUZU’YA YANIT
Kuzu’ya yanıt ise İngiliz Büyükelçi Richard Moore‘dan geldi. Moore, ‘Nazik tavsiyeniz için teşekkürler. Ama sanırım yüzlerce yıllık geçmişi olan parlamenter sistemimizi ve anayasal monarşimizi sürdüreceğiz’ dedi. (MYNET.COM)
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