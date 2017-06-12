May hükümeti kuruyor— 12 Haziran 2017
May’in yakın ortağı olduğu bilinen Çalışma ve Emeklilik Bakanı Damian Green, Başbakan Yardımcısı seçildi.
May’in yakın ortağı olduğu bilinen Çalışma ve Emeklilik Bakanı Damian Green, Başbakan Yardımcısı seçildi.
Green, otoritesini yeniden sağlamaya çalışan Theresa May’in kuracağı yeni hükümette bir bakıma “komutan muavini” görevi görecek. May’in iki yakın danışmanı Nick Timothy ve Fiona Hill, seçimlerden sonra istifa etmişlerdi.
Hazine Genel Sekreteri David Gauke ise Damian Green’in görevini devralacak. Adalet Bakanı ve Lordlar Kamarası Başkanı, Avam Kamarası lideri David Lidington olacak.
Theresa May’in kuracağı yeni hükümette görevlerini sürdürecek olan isimlerse şu şekilde:
(BBCTÜRKÇE)
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