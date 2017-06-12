May hükümeti kuruyor - Londra GazeteLondra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
11 Haziran 2017 - Başbakan May’in üzerindeki baskı artıyor
11 Haziran 2017 - Türkçe kursu mezunları sertifikalarını aldı
10 Haziran 2017 - Londra büyük Kıbrıs Türk Festivali’ne hazırlanıyor
10 Haziran 2017 - Limasollular UK’den geleneksel iftar
10 Haziran 2017 - Britanya Alevi Federasyonu terörü kınadı
Home / İngiltere ve Londra / May hükümeti kuruyor

May hükümeti kuruyor

— 12 Haziran 2017

May’in yakın ortağı olduğu bilinen Çalışma ve Emeklilik Bakanı Damian Green, Başbakan Yardımcısı seçildi.

Green, otoritesini yeniden sağlamaya çalışan Theresa May’in kuracağı yeni hükümette bir bakıma “komutan muavini” görevi görecek. May’in iki yakın danışmanı Nick Timothy ve Fiona Hill, seçimlerden sonra istifa etmişlerdi.

Hazine Genel Sekreteri David Gauke ise Damian Green’in görevini devralacak. Adalet Bakanı ve Lordlar Kamarası Başkanı, Avam Kamarası lideri David Lidington olacak.

Theresa May’in kuracağı yeni hükümette görevlerini sürdürecek olan isimlerse şu şekilde:

  • Maliye Bakanı Philip Hammond,
  • İçişleri Bakanı Amber Rudd,
  • Dışişleri Bakanı Boris Johnson,
  • Brexit’ten sorumlu devlet bakanı David Davis,
  • Savunma Bakanı Michael Fallon
  • Sağlık Bakanı Jeremy Hunt

(BBCTÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 125
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

08 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 849

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close