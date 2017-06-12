Tüketici harcamaları 4 yıl sonra düştü— 12 Haziran 2017
İngiltere’de tüketici harcamaları son 4 yıldır devam eden artış trendinin ardından mayıs ayında yüzde 0,8 düştü.
İngiltere’de tüketici harcamaları son 4 yıldır devam eden artış trendinin ardından mayıs ayında yüzde 0,8 düştü.
Açıklama elektronik ödeme platformu Visa tarafından yapıldı.
Veriye ilişkin değerlendirmede bulunan Visa Birleşik Krallık ve İrlanda Direktörü Kevin Jenkins, “Temel maddelerin dışındaki ürünleri pazarlayan perakendeciler en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Giyim ve ev eşyalarının satışlarında da düşüş görülüyor.” dedi.
IHS Markit Analisti Annabel Fiddes de “Son veriler İngiltere’de tüketici harcamalarının mayıs ayında yüzde 0,8 azaldığını gösteriyor. Bu yılın nisan ayında tüketici harcamalarında yüzde 0,3 artış kaydedilmişti. İngiltere Merkez Bankasının önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarında daha hızlı bir artış bekliyor olması nedeniyle hane halkı üzerindeki baskı daha da kötüleşebilir.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)
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