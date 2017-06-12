Türk Aile Birliği yıl sonu buluşma etkinliği coşkulu bir şekilde kutlandı

Ali Rıza Değirmencioğlu (Türk Aile Birliği) okulu yıl sonu buluşma etkinliği, yoğun bir katılım ile Cyprus Meze Bar Restaurant’ta düzenlendi. Öğrenci aileleri, eski kurum ve dernek yöneticileri, önemli kurum ve dernek başkanlarının katılımı ile gerçekleşen etkinliği öğrencilerin yaptıkları birbirinden güzel gösteriler ile yapıldı. Öğrencilerin, dans, folklör ve okul korosunun birbirinden güzel söyledikleri şarkılar ile geceye renk katarken, katılan tüm konukların beğenisini kazandı.

Etkinlikte yer alan tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılarından dolayı Ali Rıza Değirmencioğlu Okulu, Okul Başkanı Sevtap Kemal tarafından plaket verildi.

Britanya Türk Kadınları Derneği (BTKD) Başkanı Maviş Fuchs ve KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik’in de katılımlarının gerçekleştiği etkinlikte, Okul Başkanı Sevtap Kemal kendilerinden hiç bir zaman desteklerini esirgemedikleri için teşekkürlerini sunarak kendilerine plaketlerini sundu.