U20’de Dünya Şampiyonu İngiltere

May hükümeti kuruyor— 12 Haziran 2017
May’in yakın ortağı olduğu bilinen Çalışma ve Emeklilik Bakanı Damian Green, Başbakan Yardımcısı seçildi.
FIFA U20 Dünya Şampiyonasında şampiyon İngiltere oldu. FIFA U20 Dünya Şampiyonasında mücadele eden İngiltere, finalde Venezuela‘yı 1-0 mağlup ederek, U20 Dünya Şampiyonu oldu.
20 yaş ve altında dünyanın en iyisi olan İngiltere‘nin tek golünü 35. dakikada Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Venezuela‘da forma giyen Adalberto Panaranda ise karşılaşmanın 74. dakikasında penaltı atışını gole çeviremedi. (İHA)
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