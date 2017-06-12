U20’de Dünya Şampiyonu İngiltere

FIFA U20 Dünya Şampiyonasında şampiyon İngiltere oldu. FIFA U20 Dünya Şampiyonasında mücadele eden İngiltere, finalde Venezuela‘yı 1-0 mağlup ederek, U20 Dünya Şampiyonu oldu.

20 yaş ve altında dünyanın en iyisi olan İngiltere‘nin tek golünü 35. dakikada Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Venezuela‘da forma giyen Adalberto Panaranda ise karşılaşmanın 74. dakikasında penaltı atışını gole çeviremedi. (İHA)