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U20’de Dünya Şampiyonu İngiltere

— 12 Haziran 2017

FIFA U20 Dünya Şampiyonasında şampiyon İngiltere oldu. FIFA U20 Dünya Şampiyonasında mücadele eden İngiltere, finalde Venezuela‘yı 1-0 mağlup ederek, U20 Dünya Şampiyonu oldu.

20 yaş ve altında dünyanın en iyisi olan İngiltere‘nin tek golünü 35. dakikada Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Venezuela‘da forma giyen Adalberto Panaranda ise karşılaşmanın 74. dakikasında penaltı atışını gole çeviremedi. (İHA)

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