Başbakan May, sorumluluğu üstlendi

Theresa May‘in Muhafazakar Parti’den milletvekilleriyle yaptığı ve sorumluluğu üstlendiği konuşması İngiliz basınında da yankı buldu. Guardian, The Times ve i gazeteleri habere manşetlerinde yer verdi.

The Times gazetesi, Muhafazakar milletvekillerinin Theresa May‘e daha fazla bütçe kesintisine izin vermeyeceklerini söylediğini yazdı.

Bu durumda Theresa May, Muhafazakar Parti’nin yedi yıldır uygulamakta olduğu kemer sıkma politikalarına son vermek zorunda kalacak.

Partinin İskoçya’daki lideri Ruth Davidson da “Halk bizim iktidara gelmemizi istedi ama çoğunluk olmamızı istemedi. Bu da demek oluyor ki büyük konularda diğer görüştekilerle uzlaşmamız lazım, buna Brexit de dahil” demişti.

Öte yandan The Daily Telegraph gazetesi İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti’den milletvekillerinin yumuşak Brexit hakkında gizli görüşmeler gerçekleştirdiklerini yazdı.

Gazetenin manşetinde yayınladığı habere göre kabinenin üst düzey üyelerinden bazıları İşçi Partisi üyesi vekillerle konuşarak onların yumuşak Brexit konusunda desteğini aradı.

Haberde partiler arası bir Brexit Komisyonu kurarak süreci daha iyi yönetme ihtimalinin de değerlendirildiği yer aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN OYALANMAYIN UYARISI

Aynı konuyu işleyen i gazetesi de, sert Brexit’a karşı çıkan bakanların yaptığı bu hamlenin arkasında ekonomi ve istikrara yönelik endişelerin bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre bu gelişme Başbakan May’in Brexit konusunda artık tek başına karar verebilecek bir noktada olmasının önüne geçebilir.

i gazetesi, Muhafazkar Parti içindeki bu ayrılıkları ise “yaklaşan Muhafazakar iç savaşı” diye niteledi.

Financial Times gazetesinin manşetinde ise Avrupa Birliği‘nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier’in uyarısı vardı.

Barnier, İngiltere‘yi Brexit müzakerelerine başlamak için daha fazla zaman kaybetmeme konusunda uyarırken aksi takdirde ülkenin AB‘den herhangi bir anlaşma olmadan ayrılmak zorunda kalabileceğini söyledi.

İngiltere’nin “çok hızlı bir şekilde istikrarlı, hesap verebilir ve yetkileri olan” bir müzakere ekibi ataması gerktiğini vurgulayan Barnier “Önümüzdeki hafta Brexit’in başlatılması için verilen mektubun üçüncü ayı doluyor. Müzakerelere başlayamadık, ilerleyemedik. Bir an önce müzakereye başlamalıyız, biz hazırız” ifadelerini kullandı. (BBCTÜRKÇE)