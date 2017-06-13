Bir yıl içinde erken seçim olması muhtemel

İngiltere‘de geçen hafta gerçekleşen genel seçimde ikinci olsa da oylarını artırmayı başararak dikkatleri üzerine çeken İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, bu yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yılın başlarında yeni bir seçim gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

İngiltere’de yayınlanan i gazetesinden Richard Vaughan’ın haberine göre İşçi Partisi bu seçime şimdiden hazırlanıyor.

Corbyn, Muhafazakar Parti’nin Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi ile kuracağı ittifakın uzun ömürlü olamayacağını belirtti.

Jeremy Corbyn, seçim öncesinde kendisini eleştiren İşçi Partililere de parti yönetiminde rol verip vermeyeceği sorusunu ise “Ben dünyadaki en cömert insanım” diye yanıtladı.

Guardian gazetesinin analizine göre İşçi Partisi‘nin bir sonraki seçimde iktidara gelmesi mümkün.

Muhafazakar Parti’nin az farkla kazandığı bölge sayısı 22

Son seçimde oyunu yüzde 9,6 artırarak yüzde 40’a taşıyan İşçi Partisi‘nin kilit bölgelere odaklanarak oyunu yüzde 1,63 artırması diğer partilerin elinde bulunan 34 sandalyeyi alması anlamına gelecek. Bunun gerçekleşmesi durumunda İşçi Partisi, Avam Kamarası’nda en fazla vekile sahip parti olacak.

Muhafazakar Parti’nin bin oy veya daha az farkla elinde tuttuğu 22 sandalye bulunuyor.

Öte yandan ABD‘de geçen yıl yapılan başkanlık seçiminde Demokrat Parti‘nin aday adayı olan ancak yarışı Hillary Clinton‘a kaybederek adaylık hayalini gerçekleştiremeyen demokratik sosyalist Bernie Sanders, ABD‘lilerin İşçi Partisi‘ni örnek alması gerektiğini söyledi.

İşçi Partisi’nin yönetici sınıfa karşı koyarak bu oyları almayı başardığını vurgulayan Sanders, Demokrat Parti‘nin başarısızlık yaşamaması için bu “pozitif ve etkili” kampanyayı incelemesi gerektiğini belirtti. (BBCTÜRKÇE)