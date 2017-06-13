Canlı yayında kendi yazdığı kitabı yedi

İngiltere’de bir arabaya binlerce arı üşüştü— 13 Haziran 2017
İngiltere’nin Hull kentinde yaklaşık 20 bin arı Pazar günü bir arabaya üşüştü.
İngiltere seçimlerinden önce, İngiliz Profesör Matthew Goodwin, “İşçi partisi yüzde 38’i geçerse kitabımı canlı yayında yerim” dedi.
Seçimlerde İşçi Partisi yüzde 40 oy alınca profesör sözünü tuttu ve kitabını yedi. Skynews kanalına canlı olarak bağlanan İngiliz Profesör Matthew Goodwin, “Sonuçlar beklediğimden yüzde 2 fazla çıktı ama ben sözümün eriyim” dedi ve kitabından koparttığı bir sayfayı yemeye başladı. (MYNET.COM)
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