Eide, Perşembe’ye Ada’da olacak

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin 15 Haziran Perşembe günü adaya geleceği belirtildi.

Alithia gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin 15 Haziran Perşembe günü adaya gelişinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Eide’nin 28 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan Cenevre zirvesi öncesinde ortak belge hazırlama çalışmalarını sürdürdüğünü ve son günlerde müdahil taraflarla ardı ardına telekonferans görüşmeleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zaman daraldıkça Eide’nin görevinin daha da zorlaştığını ve Eide’nin Kıbrıs Rum yönetimince asgari kabul görebilecek ortak bir belge hazırlayamaması durumunda ikinci Cenevre konferansının yapılamayabileceğini öne süren gazete, Eide’nin belgesinin üçüncü Mont Pelerin zirvesinde teknokratlar arasında görüşülenler ve zirveden bugüne kadarki görüşmelerde gündeme gelen bazı fikirler içereceğinin bilindiğini ancak sadece bu içeriğe sahip bir belgenin Rum yönetimi ve Yunanistan’ı tatmin etmeyeceğini yazdı.

Gazete, Eide’nin belgesinde, tarafların en azından, Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik ve garantiler sistemini görüşme taahhütlerinin yer alıp almayacağının merak konusu olduğunu aktardı.

Büyük olasılıkla 16 Haziran Cuma günü liderlerle görüşecek olan Eide’nin, son bir temas turu daha gerçekleştirmek amacıyla adadan yeniden ayrılmasının beklendiğini vurgulayan gazete, Eide’nin 20 Haziran’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la görüşmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, Anastasiadis’in önceden planlanan Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail zirvesi sebebiyle gelecek Perşembe günü Atina’da olacağı, bu çerçevede Kocias ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la Kıbrıs sorunun da ele almasının beklendiği ifade edildi.

AKEL uyardı… Başpiskopos umutsuz

Gazete haberinin devamında AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ve Başpiskopos II. Hrisostomos’un konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Kıbrıs sorununda gelişme yaşanmasının 2’nci Cenevre konferansınsa güvenlik konusunda sunulacak önerilere bağlı olacağını belirterek bu yüzden başta Türkiye olmak üzere tüm tarafları, hazırlıklarını iyi yapmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Lillikas, Eide’nin belgesi konusunda bilgi verilmesi için Rum Ulusal Konseyi’nin toplanması gerektiğini belirtirken Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ise Cenevre konferansının yapılacağı konusunda iyimser olmadığını açıkladı.

Hrisostomos, Türkiye’nin “kazanımlarından vazgeçme ihtimalinin bulunmadığını, Kıbrıs Rum tarafının da garantiler konusundaki ilk tezlerinden vazgeçmemesi durumunda ortak belgede uzlaşı sağlanamayacağını ve Türkiye’nin Cenevre konferansına katılmayacağını” iddia etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Cenevre İçin Çalışmalar Yoğun – BM’nin Hedefi En Kısa Zamanda Çözüm”

Fileleftheros: “Can Simidi Olacak Belge Arıyor – Cenevre Konferansı Eide’nin Temaslarına Bağlı – Belge İçin Geliyor” (KIBRIS)