Fadıl Arnavut Anı Turnuvası 2 Temmuz’da

Bir yıl içinde erken seçim olması muhtemel— 13 Haziran 2017
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, bu yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yılın başlarında yeni bir seçim gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
Üç yıl önce kaybettiğimiz Londra’nın sevilen işadamlarından Fadıl Arnavut’un anısına düzenlenen Futbol Turnuvası’nın üçüncüsü 2 Temmuz Pazar günü yapılacak.
Gelirinin Bloodwise Kurumu’na bağışlanacağı turnuva Ilford bölgesinde bulunan Power League tesislerinde olacak. Maçlar saat 13.00-18.00 saatleri arasında oynanacak.
Tesislerin tam adresi şöyle:
Forest Road, Ilford, IG6 3NJ
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