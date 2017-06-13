İşçi Partisi, zaferini bir Türk restoranında kutladı

Genel seçimlerde büyük bir başarı kazanan İşçi Partisi‘nin lideri Jeremy Corbyn, seçimde aldığı zaferi, Chelase’de yer alan ve İşçi Partisinin kurmaylarının uğrak yeri olan, İznik Lokantasında kutladı.

Seçimlerde kazanılan başarıyı kutlamak için İznik Lokantasını seçen Corbyn, Meksikalı eşi Laura ve aile fertleri yanlarında koruma olmadan gerçekleştirdiği İznik Lokantası ziyaretinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hastalığı sebebiyle politikadan uzak duracağını söylenen Diana Abbot, Keith Vaz ve Bernie Grant Corbyn’in konukları arasındaydı.

İşçi Partisi lideri, seçim sonuçlarıyla ilgili önemli kazanımları vurgulayarak, kampanya sürecinin ‘taraftar basının’ ve hatta BBC gibi saygın kurumun dahi kabullenilemez taraflılığına rağmen, yürütülen kampanyanın ne derece doğru olduğu, halkın ihtiyaçlarına seslenişinin genç, yaşlı, çok büyük bir çoğunluğun desteğini alarak büyük bir başarıyla yürüttüğünü ve halka doğruları söyleyerek, gelecekte çok daha büyük başarı sağlayıp tek başına iktidar olmanın sözünü verdi.

Ayrıca Diane Abbott hakkında övgü dolu sözler sarfederken kendisine gölge kabinede yer vereceğini vurguladı.

İşçi Partisi’nin kutlama partisi, yardım amaçlı açık artırma, şarkılar ve marşlar eşliğinde gerçekleştirildi. (HABERLER.COM)