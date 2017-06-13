Kirsten Dunst damgasını vurdu

Terör saldırıları Londra’nın cazibe merkezlerini etkiledi— 13 Haziran 2017
ondra her yıl önemli sayıda turist tarafından ziyaret edilen Dünya’nın en popüler şehirlerinden birisi.
Ünlü oyuncu Kirsten Dunst Cannes Film Festivali’ne damgasını vurdu.
Kirsten Dunst dünyanın gözü önünde ağladı.
Başrollerini Elle Fanning, Nicole Kidman ve Colin Farrell ile paylaştığı The Beguiled adlı filmin gösterimi öncesi kırmızı halıya çıkan Dunst, bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladı.
Ünlü oyuncu kırmızı halıdaki bu ağlamasının ardındaki sebebinin ise hayranların sevgi gösterilerinin yol açtığı o coşkulu ortamda duygularına bir türlü hakim olamadığı için yani mutluluktan ve heyecandan ortaya çıktı. (GECCE.COM)
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