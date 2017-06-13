Moody’s’den İngiltere’ye kredi notu uyarısı

Bir yıl içinde erken seçim olması muhtemel— 13 Haziran 2017
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, bu yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yılın başlarında yeni bir seçim gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin kesin bir sonuç vermeyen parlamento seçimleri nedeniyle Avrupa Birliği’nden çıkış müzakerelerinin gecikebileceğini ve bunun da İngiltere’nin kredi notunu etkileyeceğini açıkladı.
Bu durumda hükümetin bütçe açığını daraltma sorununa öncelik vermeyeceği ve kredi notunun bundan da etkileneceği belirtildi. Moody’s, hükümetin daha yumuşak bir Brexit seçeneğini dikkate almasının ise, kredi notu için olumlu olacağına işaret etti.
Moody’s şu değerlendirmeyi yaptı:
“Hükümetin stratejisinde ne gibi değişiklikler düşüneceği şu anda belirsiz olmakla beraber, daha yumuşak bir Brexit tarzının göz önüne alınması mümkündür. Bunun da AB ortak pazarında ya da gümrük birliği içinde kalma yönünde bir talep içermesi olasılığı vardır.”
Moody’s’in Birleşik Krallık için şu anda geçerli notu olan Aa1, diğer iki önemli kredi derecelendirme kuruluşunun notundan bir basamak üstün. (MYNET.COM)
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