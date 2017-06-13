Terör saldırıları Londra’nın cazibe merkezlerini etkiledi

Londra her yıl önemli sayıda turist tarafından ziyaret edilen Dünya’nın en popüler şehirlerinden birisi. Bildiğiniz gibi şehir merkezinde bir çok önemli mekan her gün yüz binlerce ziyaretçiye kapılarını açıyor. Bunlardan en önemlilerinden olan Madame Tussauds ve London Eye gibi markaların sahibi Merlin Entertainments, son zamanlarda ziyaretçilerin bu mekanlardan uzak durduğunu söyledi. Terör saldırısının ardından Merlin’in internet sitesinde ziyaretçi sayısı önemli ölçüde azaldı.

Ayrıca Legoland tema parkı işleten Merlin Entertainments ziyaretçi sayılarının düşmeye devam edebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Konu ile ilgili firma yöneticileri, saldırılardan önce ziyaret oranının çok yüksek olduğunu, yabancı turistlerin düşen pound avantajından yararlanmak için yoğun talep gösterdiğini belirttiler.

Şirketin sahibi olduğu London Eye, Mart saldırısının gerçekleştiği Westminster Köprüsü’nün hemen yanında bulunuyor. Merlin’in üst düzey yöneticisi konu hakkında açıklama yaparak;

“22 Mart’ta Westminster saldırısının ardından olay daha yumuşak ve günlük hayatı etkilemeyecek şekilde tamamlandı. Ancak Manchester ve Londra’da geçtiğimiz ay yapılan daha sonraki saldırılar talepleri önemli derecede etkiledi. Tatil rezervasyonları ve ziyaretlerde önemli sayıda iptal ve erteleme söz konusu. Bundan sonraki aylar için yabancı ziyaretçi talepleri konusunda da ihtiyatlıyız” dedi.

Terör saldırılarının ardından önemli turistik mekan ziyaretlerinde bunun etkisini çok fazla hissetmediklerini belirten yetkililer; ” Bir çok rezervasyon önceden yapılıyor, bu sebeple geçen haftalarda ve bu ayda düşüş oranını çok fazla hissedilmedi ancak gelecek aylar için belirsizlik durumu mevcut. ” dediler.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Nick Varney;

” Son terör saldırılarının Londra’daki cazibe merkezlerimize etkisi bu aşamada belirsiz. Ancak net olan şey, Londra daha önce bu tip saldırılarda geri döndü ve bunu tekrar yapacak. Londra’ya Dünya’nın dört bir yanından gelen bu ziyaretçiler şehre hareket katıyor ve iş dünyası için önemli bir etkisi var. ”

Kaynak : BBC