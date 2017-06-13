Terör saldırıları Londra'nın cazibe merkezlerini etkiledi - Londra GazeteLondra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
12 Haziran 2017 - Türk Aile Birliği yıl sonu buluşma etkinliği coşkulu bir şekilde kutlandı
11 Haziran 2017 - Başbakan May’in üzerindeki baskı artıyor
11 Haziran 2017 - Türkçe kursu mezunları sertifikalarını aldı
10 Haziran 2017 - Londra büyük Kıbrıs Türk Festivali’ne hazırlanıyor
10 Haziran 2017 - Limasollular UK’den geleneksel iftar
Home / İngiltere ve Londra / Terör saldırıları Londra’nın cazibe merkezlerini etkiledi

Terör saldırıları Londra’nın cazibe merkezlerini etkiledi

— 13 Haziran 2017

Londra her yıl önemli sayıda turist tarafından ziyaret edilen Dünya’nın en popüler şehirlerinden birisi. Bildiğiniz gibi şehir merkezinde bir çok önemli mekan her gün yüz binlerce ziyaretçiye kapılarını açıyor.  Bunlardan en önemlilerinden olan Madame Tussauds ve London Eye gibi markaların sahibi Merlin Entertainments, son zamanlarda ziyaretçilerin bu mekanlardan uzak durduğunu söyledi. Terör saldırısının ardından Merlin’in internet sitesinde ziyaretçi sayısı önemli ölçüde azaldı.

Ayrıca Legoland tema parkı işleten Merlin Entertainments ziyaretçi sayılarının düşmeye devam edebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Konu ile ilgili firma yöneticileri, saldırılardan önce ziyaret oranının çok yüksek olduğunu, yabancı turistlerin düşen pound avantajından yararlanmak için yoğun talep gösterdiğini belirttiler.

Şirketin sahibi olduğu London Eye, Mart saldırısının gerçekleştiği Westminster Köprüsü’nün hemen yanında bulunuyor. Merlin’in üst düzey yöneticisi konu hakkında açıklama yaparak;

“22 Mart’ta Westminster saldırısının ardından olay daha yumuşak ve günlük hayatı etkilemeyecek şekilde tamamlandı. Ancak Manchester ve Londra’da geçtiğimiz ay yapılan daha sonraki saldırılar talepleri önemli derecede etkiledi. Tatil rezervasyonları ve ziyaretlerde önemli sayıda iptal ve erteleme söz konusu. Bundan sonraki aylar için yabancı ziyaretçi talepleri konusunda da ihtiyatlıyız” dedi.

Terör saldırılarının ardından önemli turistik mekan ziyaretlerinde bunun etkisini çok fazla hissetmediklerini belirten yetkililer; ” Bir çok rezervasyon önceden yapılıyor, bu sebeple geçen haftalarda ve bu ayda düşüş oranını çok fazla hissedilmedi ancak gelecek aylar için belirsizlik durumu mevcut. ” dediler.

 

Merlin İcra Kurulu Başkanı Nick Varney  |  Resim : NewsParcs

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Nick Varney;

” Son terör saldırılarının Londra’daki cazibe merkezlerimize etkisi bu aşamada belirsiz. Ancak net olan şey, Londra daha önce bu tip saldırılarda geri döndü ve bunu tekrar yapacak. Londra’ya Dünya’nın dört bir yanından gelen bu ziyaretçiler şehre hareket katıyor ve iş dünyası için önemli bir etkisi var. ”

 

Kaynak : BBC

 

Haber Okunma Sayısı: 80
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

08 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 849

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close